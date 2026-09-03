چهار طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هفته دولت امسال در میرآباد با اعتبار ۴۷۰ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی شد که شامل طرح‌های گازرسانی، مرغداری و مرکز سلامت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، عملیات اجرایی طرح گازرسانی به ۱۸ روستای محور موسالان شهرستان میرآباد با حضور مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد؛ این طرح با اعتبار اولیه ۹۵۰ میلیارد ریال، ۷۳۰ خانوار روستایی را از نعمت گاز بهره‌مند خواهد کرد و گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های مناطق روستایی به شمار می‌رود.

در ادامه، یک واحد مرغداری گوشتی ۵۰ هزار قطعه‌ای در روستای گرور با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید؛ این طرح در چارچوب رویداد اینوا و با هدف تقویت تولید، توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار اجرا شده است.

همچنین مرکز خدمات جامع سلامت روستای واوان با زیربنای ۵۵۰ مترمربع و اعتبار ۲۳۷ میلیارد ریال افتتاح شد؛ این مرکز با پوشش ۳۶ روستا و جمعیتی بالغ بر ۴۶۰۰ نفر، دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی را تسهیل کرده و در راستای سیاست‌های دولت برای ارتقای عدالت در سلامت و کاهش شکاف زیرساختی مناطق محروم قرار دارد.

در هفته دولت امسال، چهار طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب رویداد اینوا با اعتباری بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان در میرآباد افتتاح یا کلنگ‌زنی شد.

«اینوا» در آذربایجان غربی بستری برای معرفی ظرفیت‌ها، ایده‌ها و توانمندی‌های استان است. نخستین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی با عنوان «اینوا» در ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ در ارومیه برگزار شد.