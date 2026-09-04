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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تکمیل حفاری طرح فیبر نوری در چهار شهر دهدشت، لنده، لیکک و چرام، این شهرها پس از اتصال آپلینک به مراکز مخابراتی به اینترنت پرسرعت فیبر نوری متصل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیده راضیه ملکحسینی افزود: طراحی و اجرای شبکه فیبر نوری در شهرهای دهدشت، لنده، لیکک و چرام، در مجموع به طول ۵۵ کیلومتر و ۴۹۸ متر و با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان در حال اجرا است.
وی افزود: عملیات حفاری این پروژهها بهصورت کامل و ۱۰۰ درصدی انجام شده و مراحل بعدی شامل تکمیل اجرای شبکه، نصب تجهیزات مورد نیاز و اتصال آپلینک به مراکز مخابراتی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پس از برقراری اتصال آپلینک و عملیاتی شدن شبکه، شهروندان این چهار شهر میتوانند سرویس اینترنت ثابت پرسرعت را بر بستر فیبر نوری دریافت کنند ، خدمتی که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و پایداری ارتباطات، توسعه خدمات الکترونیک و پاسخگویی به نیازهای روزافزون خانوارها، کسبوکارها و دستگاههای اجرایی خواهد داشت.
ملکحسینی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق مختلف استان گفت: فیبر نوری، زیرساخت اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین ارتباطی است و اجرای این طرح، ظرفیت مناسبی برای افزایش سرعت، کاهش اختلالات و توسعه دسترسی پایدار به اینترنت در شهرهای هدف ایجاد میکند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه فیبر نوری در دهدشت، لنده، لیکک و چرام از جمله مصوبات وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استان کهگیلویه و بویراحمد است که با پیگیریهای انجامشده، اکنون وارد مرحله مهم آمادهسازی برای بهرهبرداری شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: این ادارهکل با همکاری اپراتورها و مجموعههای اجرایی مرتبط، روند تکمیل فنی و اتصال نهایی پروژهها را پیگیری میکند تا مردم این شهرها در کوتاهترین زمان ممکن از مزایای اینترنت ثابت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری بهرهمند شوند.