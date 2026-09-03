نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با تأکید بر رفع موانع تولید، تسهیل امور صنعتگران و توسعه بازار‌های صادراتی در اتاق بازرگانی اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و کاهش تقاضای داخلی گفت: توسعه بازار‌های صادراتی و شناسایی بازار‌های هدف جدید، برای حفظ تولید، اشتغال و معیشت مردم یک ضرورت است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: از سوی دیگر، واردات باید بر تأمین کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز واحد‌های تولیدی متمرکز شود تا روند فعالیت صنایع با مشکل مواجه نشود.

نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به گشایش‌های ایجادشده با پیگیری سران سه قوه در حوزه مسائل اقتصادی و تعیین تکلیف کالا‌های رسوب‌شده در گمرکات گفت: این اقدامات می‌تواند بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی، از جمله شرکت هپکو، را برطرف و زمینه بازگشت این شرکت به چرخه تولید را فراهم کند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است، افزود: تأمین مستمر مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالا‌های واسطه‌ای برای فعالیت صنایع استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: فرآیند ثبت سفارش، تأمین ارز از طریق سیستم بانکی، استفاده از ارز اشخاص و مدت زمان ثبت سفارش از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری به تسهیل‌گری، روان‌سازی و سرعت در اجرای امور نیاز داریم.