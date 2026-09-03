معاون اقامه نماز اداره‌کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم به‌گونه‌ای صورت گرفته است که از نخستین روز بازگشایی مدارس در سراسر کشور، نماز‌های جماعت با حضور پرشور معلمان و دانش‌آموزان اقامه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اقامه نماز اداره‌کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به رویکردها و برنامه‌های این حوزه در سال تحصیلی جدید، شعار محوری فعالیت‌های اقامه نماز مدارس را «برای نماز، برخیزیم» اعلام کرد و به تبیین ابعاد معرفتی و اجرایی این عنوان پرداخت.

ستار شجاعی گفت: شعار «برای نماز، برخیزیم» برآمده از ندای ملکوتی «قَدْ قامَتِ الصَّلاة» و لبیکی به فرمان الهی «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَ فُرَادَىٰ» است. حقیقت اقامه نماز، حرکتی پویا، بیدارگر، وحدت آفرین و تحول‌آفرین در ساحت فردی و اجتماعی دانش‌آموزان است؛ حقیقت این است که برای نهادینه سازی نماز در دانش آموزان «باید برخاست» و تحقق این هدف، یک عزم همگانی و اراده‌ای راسخ می‌طلبد.

معاون اقامه نماز اداره‌کل قرآن، عترت و نماز در ادامه با تأکید بر لزوم اهتمام جدی مدیران و مربیان از آغازین روز سال تحصیلی افزود: برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم به‌گونه‌ای صورت گرفته است که از نخستین روز بازگشایی مدارس در سراسر کشور، نمازهای جماعت با حضور پرشور معلمان و دانش‌آموزان اقامه شود.

لازم به ذکر است تثبیت، تعمیق و استمرار منظم این فریضه الهی در تمام روزهای سال تحصیلی باید مورد اهتمام قرار گیرد تا فضای مدارس همواره به عطر بندگی و اقامه نماز معطر بماند.