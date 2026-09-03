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محسن میرزایی به نشان نقره رقابتهای مچاندازی بازیهای جهانی عشایر قرقیزستان دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محسن میرزایی پس از پیروزی در مراحل قبلی و صعود به دیدار فینال، مقابل نماینده قزاقستان به میدان رفت و با واگذاری این دیدار، به عنوان نایبقهرمانی و نشان نقره این رقابتها بسنده کرد.
در ادامه رقابتهای تیراندازی با کمان سنتی بازیهای جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان، در مسافت ۶۰ متر نیز، نمایندگان ایران از گردونه مسابقات کنار رفتند. حاجیصالح در جمع ۳۲ کماندار برتر و امیدی در جمع ۱۶ نفر برتر این رقابتها به کار خود پایان دادند.
بدین ترتیب، پرونده حضور این دو بانوی کماندار ایران در این دوره از مسابقات بسته شد.