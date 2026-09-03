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کودک کشی، کسب و کار همیشگی ارتش تروریستی آمریکا

نیویورک تایمز ادعای سنتکام مبنی بر هدف قرار ندادن غیر نظامیان در ایران را فاقد اعتبار دانست.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۱۶:۰۸
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برچسب ها: سنتکام ، ارتش آمریکا ، نیویرک تایمز
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