معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان بر بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تکمیل پروژه ملی «دهکده امید و زندگی» و آماده‌سازی این مرکز برای افتتاح رسمی در سفر رئیس‌جمهور به استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان بر بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تکمیل پروژه ملی «دهکده امید و زندگی» و آماده‌سازی این مرکز برای افتتاح رسمی در سفر رئیس‌جمهور به استان تأکید کرد.

ابوذر عطاپور در نشست هماهنگی پروژه ملی «دهکده امید و زندگی» با اشاره به انتخاب استان کرمان به‌عنوان پایلوت کشوری در حوزه نگهداری و درمان معتادان متجاهر، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان و حداکثر سرعت برای تکمیل زیرساخت‌های این مرکز همکاری کنند تا کرمان به الگویی موفق در ساماندهی و بازگشت معتادان متجاهر به جامعه تبدیل شود.

احمد یوسفی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز با تأکید بر ضرورت نگاه جهادی و فراتر از وظایف اداری به این پروژه، اعتیاد را مسئله‌ای زیستی، روانی و اجتماعی دانست و گفت: هدف نهایی، بازپروری و بازگشت افراد به خانواده و جامعه است.