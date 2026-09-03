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معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان بر بسیج ظرفیت دستگاههای اجرایی برای تسریع در تکمیل پروژه ملی «دهکده امید و زندگی» و آمادهسازی این مرکز برای افتتاح رسمی در سفر رئیسجمهور به استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان بر بسیج ظرفیت دستگاههای اجرایی برای تسریع در تکمیل پروژه ملی «دهکده امید و زندگی» و آمادهسازی این مرکز برای افتتاح رسمی در سفر رئیسجمهور به استان تأکید کرد.
ابوذر عطاپور در نشست هماهنگی پروژه ملی «دهکده امید و زندگی» با اشاره به انتخاب استان کرمان بهعنوان پایلوت کشوری در حوزه نگهداری و درمان معتادان متجاهر، گفت: همه دستگاههای اجرایی باید با تمام توان و حداکثر سرعت برای تکمیل زیرساختهای این مرکز همکاری کنند تا کرمان به الگویی موفق در ساماندهی و بازگشت معتادان متجاهر به جامعه تبدیل شود.
احمد یوسفی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز با تأکید بر ضرورت نگاه جهادی و فراتر از وظایف اداری به این پروژه، اعتیاد را مسئلهای زیستی، روانی و اجتماعی دانست و گفت: هدف نهایی، بازپروری و بازگشت افراد به خانواده و جامعه است.