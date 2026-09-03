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سرپرست ادارهکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزشوپرورش گفت: برنامههای بازگشایی مدارس باید با رویکردی حماسی، پرشور و در عین حال بانشاط برگزار شود و به موضوعاتی مانند گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، معرفی شهدای دانشآموز و قدردانی از خانوادههای شهدا توجه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالحسن قلیزاده در دومین روز از گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی سراسر کشور با اشاره به آمار ثبتنام دانشآموزان در جشنواره فرهنگی و هنری «فردا» گفت: در این جشنواره حدود ۶۴۱ هزار دانشآموز از ۳۲ منطقه ثبتنام کردند. استانهای سمنان، قزوین، زنجان، کرمانشاه، گلستان، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی از جمله استانهایی بودند که از نظر درصد مشارکت، عملکرد بهتری داشتند. در مقابل، استانهای خوزستان، فارس، قم، کرمان و مرکزی در بخشهای پایانی جدول مشارکت قرار گرفتند و لازم است برای افزایش حضور دانشآموزان در این برنامهها، برنامهریزی جدیتری انجام دهند.
سرپرست ادارهکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزشوپرورش، با اشاره به رشد مشارکت دانشآموزان در پرسش مهر ریاستجمهوری، بیان کرد: در این برنامه نزدیک به یک میلیون دانشآموز شرکت کردند و استانهای گلستان، اصفهان، آذربایجان غربی، سیستانوبلوچستان، خراسان رضوی و قم از استانهای فعال در این زمینه بودند.
وی ادامه داد: بر اساس درصد مشارکت نسبت به جمعیت دانشآموزی، استانهای گلستان، کهگیلویهوبویراحمد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین، سمنان و زنجان در جایگاههای برتر قرار گرفتند. استانهای کرمان، یزد، فارس، قم و خوزستان نیز نیازمند تقویت فعالیتهای خود در این حوزه هستند.
قلیزاده درباره فعالیتهای تابستانی دانشآموزان گفت: در مجموع ۳۴ هزار و ۲۸۲ پایگاه در سامانه «نورینو» ثبت شد. استانهای سیستانوبلوچستان، آذربایجان شرقی، هرمزگان و کردستان از نظر تعداد پایگاههای ثبتشده عملکرد مطلوبی داشتند.
وی افزود: از نظر درصد مشارکت دانشآموزان در پایگاههای تابستانی نیز استانهای کردستان، قزوین، سمنان، بوشهر، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل در میان استانهای برتر قرار گرفتند.
سرپرست ادارهکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزشوپرورش با اشاره به اجرای برنامه «لیگ جت» گفت: استانهای گیلان، شهر تهران، سیستانوبلوچستان، خراسان رضوی و خوزستان از استانهای پیشگام در اجرای این برنامه بودند.
وی همچنین درباره جشنواره «همصدا» و سرودهای کلاسی و درسی بیان کرد: در این بخش، در مجموع حدود ۱۲ هزار کلاس ثبتنام کردند و استانهای فارس، یزد، خوزستان، خراسان رضوی، شهرستانهای تهران، شهر تهران و مازندران از استانهای فعالتر بودند.
قلیزاده ادامه داد: در بخش تئاتر درسی نیز ۹ هزار و ۶۶۲ مدرسه شرکت کردند و ۵۸ هزار و ۱۶۳ دانشآموز در این برنامه حضور داشتند. استانهای هرمزگان، زنجان، البرز، فارس، گیلان و بوشهر از نظر میزان مشارکت دانشآموزان در شمار استانهای برتر قرار گرفتند.
سرپرست ادارهکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزشوپرورش، بازگشایی مدارس و اجرای برنامه «زنگ مهر» را از مهمترین برنامههای پیشرو دانست و گفت: با توجه به شرایط کشور و ضرورت تبیین مفاهیم ایثار، مقاومت و فداکاری، روز اول مهر و هفته نخست سال تحصیلی اهمیت ویژهای دارد.ئبرنامههای بازگشایی مدارس نباید به روز اول مهر محدود شود. از حالا باید جلسات هماهنگی، تبیینی، آموزشی و توجیهی برای مدیران مناطق، معاونان پرورشی و فرهنگی و مدیران مدارس برگزار شود تا دستکم ۱۰ تا ۱۵ روز پیش از آغاز سال تحصیلی، زمینه اجرای برنامههای منسجم در مدارس فراهم شده باشد.
قلیزاده ادامه داد: برنامههای بازگشایی باید با رویکردی حماسی، پرشور و در عین حال بانشاط برگزار شود و در آن، موضوعاتی مانند گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، روایت ایثار و فداکاری، معرفی شهدای دانشآموز و قدردانی از خانوادههای شهدا مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به آمادهسازی بستههای محتوایی برای مدارس گفت: بستههای متنوعی شامل متن و فیلم نمایشنامه، سرودهای مناسبتی، سرود پرچم، سرودهایی با موضوع شهدا، بستههای گرافیکی، بیانیهها، برنامههای رادیویی و دیگر محصولات فرهنگی آماده شده است که در اختیار استانها و مدارس قرار میگیرد.
قلیزاده با اشاره به محصولات «تپش» و بستههای فرهنگی و سرگرمی گفت: این محصولات با هدف ایجاد شور و نشاط در مدارس و پیگیری اهداف تربیتی تولید شدهاند و بخشی از این بستهها در اختیار کانونهای فرهنگی و تربیتی قرار میگیرد.
وی افزود: کانونهای فرهنگی و تربیتی باید با حضور در مدارس، این محصولات را در زنگهای تفریح و برنامههای روزانه برای دانشآموزان اجرا و معرفی کنند. همچنین قرار است نشستهایی برای مدیران و مربیان کانونها برگزار شود تا شیوه استفاده و اجرای این برنامهها آموزش داده شود.