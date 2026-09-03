با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، عملیات احداث جایگاه سوخت و ایستگاه شارژ خودروهای برقی در سردشت با اشتغال‌زایی مستقیم برای ۶ نفر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، خانه بهداشت روستای دوله‌گرم شهرستان سردشت با حضور مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.

این طرح که هفته دولت سال گذشته کلنگ‌زنی شده بود، با زیربنای ۸۵ مترمربع و اعتبار ۶۴ میلیارد ریال احداث و تجهیز شده و گامی در راستای ارتقای خدمات بهداشتی در مناطق روستایی و محروم به شمار می‌رود.

در ادامه، عملیات اجرایی جایگاه تک‌منظوره عرضه بنزین و نفت‌گاز و ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در سردشت نیز آغاز شد؛ طرحی که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی اجرا می‌شود و برای ۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.