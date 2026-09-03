به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛کامران طهماسبی گفت: آسمان استان طی امروز و فردا صاف، گاهی کمی ابری همراه با وزش باد به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب گاهی وزش بادشدید و تندباد و توفان لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: وزش باد در نواحی شرقی و شمالی استان از شدت بیشتری برخوردار بوده و با خیزش گردوخاک محلی و موقتی همراه است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، اضافه کرد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان به ویژه نیمه شرقی اصفهان بین یک تا ۲ درجه کاهش خواهد داشت.