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۱۵۰ محله از ۲۲ شهرستان مازندران به عنوان محلات هدف و پایلوت اجرای الگوی حکمرانی اجتماعی محلهمحور انتخاب شدند.
علی بابایی کارنامی افزود: در این مدل، مردم فقط دریافتکننده خدمات نیستند، بلکه به عنوان شریک و فاعل حکمرانی در شناسایی مسائل، تصمیمسازی و حل مسائل محله مشارکت میکنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت نیز در این الگو از جایگاه تصدیگری مستقیم به سمت نقش تسهیلگر، پشتیبان، هماهنگکننده و مانعزدا حرکت میکند.
وی افزود: از حدود ۳ هزار و ۲۰۰ محله شهری و روستایی مازندران، ابتدا ۴۲۱ محله واجد شرایط اولیه شناسایی و پس از ارزیابیهای تخصصی و میدانی، ۱۵۰ محله از ۲۲ شهرستان به عنوان محلات هدف و پایلوت اجرای این مدل انتخاب شدند.
بابایی کارنامی گفت: یکی از اقدامات مهم این طرح، تدوین شناسنامه تحلیلی و مسئلهمحور محلات و ایجاد بانک نظام مسائل استان است که اطلاعات مربوط به وضعیت، ظرفیتها، نیازها و آسیبهای محلات را جمعآوری و تحلیل میکند.
وی افزود: این اطلاعات در ادامه به سامانه تحلیل مسائل محلات و اتاق مانیتورینگ متصل میشود تا امکان رصد وضعیت محلات در بستر GIS و پایش روند حل مسائل فراهم شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: در کنار این زیرساخت دادهای، شبکهای از مدیران محله، نخبگان، جوانان خلاق، معتمدان، فعالان مسجد، گروههای داوطلب و گروههای جهادی به عنوان حلقههای میانی شکل گرفته است تا ظرفیتهای مردم برای حل مسائل واقعی محلات سازماندهی شود.
بابایی کارنامی افزود: هدف نهایی این طرح ایجاد ساختارهای اداری جدید نیست، بلکه حرکت از مدیریت مردم به مدیریت با مردم و در نهایت توانمندسازی مردم برای مدیریت مسائل خود است.
وی گفت: تجربه مازندران میتواند با شناسایی و مستندسازی محلات موفق، زمینه ایجاد محلات الگو و تکثیر این تجربه در سایر محلات استان و حتی دیگر مناطق کشور را فراهم کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: این الگو بر مشارکت واقعی مردم، تصمیمگیری مبتنی بر داده، حل مسئله در نزدیکترین سطح به مردم و پشتیبانی هدفمند دستگاههای اجرایی استوار است.