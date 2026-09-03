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شهردار دهدشت از ممنوعیت نصب بنر اموات در ورودیها، تقاطعها و معابر اصلی این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، خسرو دیدار افزود: این تصمیم بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و مطالبات مکرر شهروندان اتخاذ شده است.
شهردار دهدشت ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ را آخرین مهلت جمعآوری بنرهای موجود در نقاط ممنوعه اعلام کرد و گفت: چنانچه پس از پایان این مهلت، بنرهای اموات در ورودیها، تقاطعها و معابر اصلی شهر مشاهده شود، از روز شنبه طرح جمعآوری تمامی بنرهای غیرمجاز در دستور کار مدیریت شهری قرار خواهد گرفت.
دیدار همچنین با هشدار به استادکاران و فعالان حوزه نصب داربستهای فلزی، تصریح کرد: تمامی فعالان این حوزه موظف هستند از نصب داربست و بنر اموات در ورودیها، تقاطعها و معابر اصلی شهر دهدشت خودداری کنند.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع صورتجلسه و از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد و مطابق مقررات، نسبت به جمعآوری داربستها و تجهیزات مربوطه اقدام میشود.
شهردار دهدشت خاطرنشان کرد: در صورت لزوم، پرونده متخلفان برای رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.