به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، خسرو دیدار افزود: این تصمیم بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و مطالبات مکرر شهروندان اتخاذ شده است.

شهردار دهدشت ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ را آخرین مهلت جمع‌آوری بنرهای موجود در نقاط ممنوعه اعلام کرد و گفت: چنانچه پس از پایان این مهلت، بنرهای اموات در ورودی‌ها، تقاطع‌ها و معابر اصلی شهر مشاهده شود، از روز شنبه طرح جمع‌آوری تمامی بنرهای غیرمجاز در دستور کار مدیریت شهری قرار خواهد گرفت.

دیدار همچنین با هشدار به استادکاران و فعالان حوزه نصب داربست‌های فلزی، تصریح کرد: تمامی فعالان این حوزه موظف هستند از نصب داربست و بنر اموات در ورودی‌ها، تقاطع‌ها و معابر اصلی شهر دهدشت خودداری کنند.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع صورتجلسه و از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد و مطابق مقررات، نسبت به جمع‌آوری داربست‌ها و تجهیزات مربوطه اقدام می‌شود.

شهردار دهدشت خاطرنشان کرد: در صورت لزوم، پرونده متخلفان برای رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.