استاندار همدان بر ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی، رفع موانع تولید و تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به فعالیت بیش از ۹۰ هزار واحد صنفی در همدان گفت: در شرایط کنونی باید تعامل میان دولت، اصناف، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بیش از گذشته تقویت شود.

حمید ملانوری شمسی افزود: فعالان اقتصادی باید در تصمیم‌گیری‌ها و جلسات مربوط به رفع موانع حضور مؤثرتری داشته باشند و مدیریت استان نیز تلاش می‌کند تا حد امکان مشکلات و موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را برطرف کند.

او توجه به مسائل هر واحد تولیدی به‌صورت جداگانه را ضروری دانست و تصریح کرد: نمی‌توان برای همه معادن، واحد‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی یک نسخه واحد ارائه کرد؛ چرا که شرایط جغرافیایی، نوع فعالیت، مسائل اجتماعی و مشکلات هر واحد با دیگری متفاوت است و باید متناسب با همان شرایط برای آن تصمیم‌گیری شود.

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزارت صمت هم بر ضرورت استمرار تولید، تسهیل واردات مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تأکید کرد و گفت تأمین ارز برای استمرار تولید، حتی با وجود چالش‌های قیمتی، از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی و عباس صوفی، نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ظرفیت‌های معدنی استان، خواستار جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد صنایع فرآوری در کنار معادن و ایفای نقش مؤثرتر ایمیدرو در سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی همدان شدند.

معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، از فعال بودن ۱۱ پروانه اکتشافی این سازمان در استان همدان خبر داد و گفت: پنج پروانه به مرحله حفاری و اکتشافات تکمیلی رسیده و برای ۹ محدوده دیگر نیز پروانه اکتشاف در حال صدور است.

احسان عزیزی از شناسایی ۱۸ محدوده امیدبخش معدنی در استان همدان و اجرای برنامه‌هایی برای توسعه زنجیره ارزش سیلیس و گوهرسنگ‌ها خبر داد و افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو» برای ادامه فعالیت‌های اکتشافی در همدان محدودیت مالی ندارد و در صورت معرفی محدوده‌های جدید، آمادگی سرمایه‌گذاری و ادامه فعالیت در این استان را خواهد داشت.