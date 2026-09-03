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۱۱ فقره حکم قضایی قلعوقمع ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان ساری اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ۱۱ فقره دستور قضایی در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون اجرا شد.
وی افزود: این احکام مربوط به ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی با مساحتهایی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ مترمربع بود که پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی دستگاه قضایی، عملیات قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان بستر تولید و تأمین امنیت غذایی ضروری است و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون دریافت مجوز قانونی، ممنوع است.
علوی افزود: با تخلفات صورتگرفته مطابق قانون برخورد خواهد شد و شناسایی و برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز با استفاده از ظرفیت گشتهای حفاظت از اراضی و همکاری دستگاه قضایی در سطح شهرستان ساری با جدیت دنبال میشود.
وی از بهرهبرداران و مالکان اراضی کشاورزی خواست پیش از هرگونه اقدام به ساختوساز یا تغییر کاربری، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط اقدام کنند.