پخش زنده
امروز: -
مسئولان انتشارات کتابستان همزمان با پایان پخش سریال «رویای نیمهشب»، از افزایش ۱۰۰ درصدی فروش رمان مظفر سالاری در مدت پخش این مجموعه تلویزیونی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سریال «رویای نیمهشب» به کارگردانی حسن آخوندپور و با اقتباسی آزاد از رمانی به همین نام نوشته مظفر سالاری، امشب با پخش قسمت بیستوچهارم به پایان میرسد.
مسئولان انتشارات کتابستان درباره میزان فروش کتاب همزمان با پخش این سریال اعلام کردند: فروش کتاب «رویای نیمهشب» در دوره پخش سریال نسبت به ماههای قبل از آن، صددرصد افزایش داشته است، به گونه ای که مقایسه آمار فروش در این بازه زمانی نشان میدهد که دقیقا همزمان با پخش سریال، میزان فروش کتاب افزایش قابل توجهی داشته است.
کتاب «رویای نیمهشب» که کاری از انتشارات کتابستان است، روایت داستانی عاشقانه مذهبی، در مورد دلدادگی پسری اهل سنت به دختری شیعه است. نویسنده این اثر، مظفر سالاری است. او در این داستان موانع و مشکلات تلخ و شیرین رسیدن این دو جوان به هم را به تصویر می کشد و به بیان دغدغه های دو جوان از دو مذهب مختلف که ریشه ای تاریخی دارد می پردازد.
سریال «رویای نیمهشب» از پنجم مردادماه از شبکه سه سیما پخش شد و امشب آخرین قسمت آن روی آنتن میرود.
بهاره افشاری، سعید شریف، روزبه حصاری، محسن قصابیان، حسن معجونی، نادر سلیمانی، آیدا ماهیانی، سوگل طهماسبی، نسیم ادبی، مهلقا باقری و پیام احمدینیا از بازیگران این مجموعه هستند.