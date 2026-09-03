رئیس نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به فرا رسیدن فصل برداشت کیوی و از سر گیری روند صادرات این محصول باغی از تولیدکنندگان خواست نسبت به شناسه دار کردن محصول خود اقدام کنند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حجت الله علیمحمدی با اشاره به تاکید برنامه هفتم پیشرفت بر ضرورت شناسه دار کردن محصولات کشاورزی، اظهار داشت: این اقدام علاوه بر اینکه تکلیف قانونی بخش کشاورزی است، از موضوعاتبسیار مهم در عرصه اقتصادی و به ویژه در زمینه صادرات است و برای عرضه محصول به بازار‌های خارجی ضروری است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: امروزه همه مصرف کنندگان، چه داخلی و چه خارجی، برای سلامت و کیفیت محصول اهمیت فراوانی قائل هستند و طبیعی است که محصولاتی که شناسه سلامت و شناسنامه دارند، از اقبال بیشتری برخوردار خواهند بود که این امر، صرفه اقتصادی بالاتری را نصیب کشاورز و تولیدکننده می‌کند.

علیمحمدی همچنین صادرات محصولات کشاورزی را منوط به داشتن شناسه خواند و تصریح کرد: بدون شناسه، صادرات محصولات کشاورزی از ایران ممکن نیست.

وی این تاکید قانونی را برای حفظ اعتبار و جایگاه بین المللی محصولات ایرانی ضروری و بسیار مفید خواند و افزود: هر گونه اشکال در کیفیت یک محصول و برگشت خوردن آن می‌تواند به از دست رفتن بازاری که با زحمت و طی چندین سال به دست آمده منجر شود و زیان و آسیب هایش دامن صادرکنندگان دیگر و خوشنام را هم بگیرد، بنابر این لازم است که همه بخش ها، از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گرفته تا دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با جدیت موضوع شناسه دار کردن محصولات را پیگیری کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به نشست بررسی راه‌های تسهیل و تسریع صدور شناسه برای محصول کیوی، از آمادگی این سازمان برای افزایش همکاری با اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های ذیربط خبر داد و گفت: کارشناسان فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی آماده‌اند هرگونه درخواست ارائه شده در سامانه سانکا را در اسرع وقت پیگیری و اجرایی کنند.