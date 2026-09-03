با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، طرح ویژه نظارت بر بازار نوشت‌افزار و کالا‌های دانش‌آموزی در کردستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این طرح، عرضه نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک دانش‌آموزی در مراکز فروش استان به‌صورت ویژه رصد می‌شود.

تیم‌های بازرسی قیمت کالا، درج نرخ و نحوه عرضه را بررسی و با تخلفات صنفی برخورد می‌کنند.

مسئولان هدف از اجرای این طرح را کنترل بازار، جلوگیری از گران‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرده‌اند.

همزمان با افزایش تقاضای خرید در روز‌های پایانی تابستان، از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و تلفن ۱۲۴ صمت گزارش کنند.