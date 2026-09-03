فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و تحویل قاتل متواری به کارآگاهان خبر داد و گفت: رایزنی معتمدین و افراد سرشناس محل، مسیر تسلیم بدون درگیری متهم را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سهام صالحی افزود: پس از وقوع درگیری منجر به قتل در یاسوج، موضوع با هماهنگی فوری در اولویت ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عامل فراری آغاز شد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: کارآگاهان با بازبینی دقیق محتوای دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات میدانی، روند شناسایی و دستگیری متهم را دنبال کردند و همزمان رایزنی معتمدین با خانواده وی انجام شد.

صالحی بیان کرد: با تعامل و رایزنی مؤثر معتمدین و افراد سرشناس محل، زمینه تسلیم مسالمت‌آمیز قاتل فراهم شد و متهم بدون درگیری به کارآگاهان تحویل داده شد.