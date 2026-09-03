مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش‌های گسترده در سال جاری، برنامه‌های عملیاتی برای پشتیبانی از شهرداری جهت مقابله با پدیده آب‌گرفتگی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر وقوع ترسالی و بارش‌های خوب، برنامه‌ای بسیار وسیع‌تر و جامع‌تر از سال قبل در دستور کار قرار داده‌ایم تا آب‌های سطحی در معابر، در کمترین زمان ممکن دفع شوند.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی افزود: در راستای ارتقا توان عملیاتی، همه ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب در حال تکمیل، افزایش ظرفیت و نصب پمپ‌های جدید هستند.

عبیداوی افزود: انتظار می‌رود تا پایان شهریورماه، تمامی این ایستگاه‌ها با ظرفیت کامل و صددرصد به بهره‌برداری برسند، همچنین تجهیز تابلو‌های برق ایستگاه‌های پمپاژ نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز در ادامه به تجهیز ناوگان موتوری اشاره کرد و بیان داشت: تمامی تجهیزات امدادی از جمله جنتکس، پمپ‌های اس‌پی، مکنده‌ها و دیزل‌ژنراتور‌ها جهت حضور در پیک بارندگی، در حال حاضر تحت عملیات تعمیر، بازسازی و سرویس دوره‌ای قرار دارند تا در زمان نیاز آماده خدمت‌رسانی باشند.

وی با تصریح اهمیت لایروبی در مدیریت بحران می‌گوید: در حال حاضر چهار پیمانکار با ۱۲ جبهه کاری در مناطق شرق و غرب اهواز و شهر کوت‌عبداله مشغول به عملیات گسترده لایروبی هستند که این روند تا زمان شروع بارش‌ها ادامه خواهد داشت.

عبیداوی اظهار کرد: همزمان اصلاح نقاط ریزشی خطوط فاضلاب نیز در سه جبهه کاری مختلف در سطح شهر در حال انجام است تا از بروز پدیده پس‌زدگی فاضلاب در معابر جلوگیری شود.

وی ادامه داد: شرکت آب‌وفاضلاب اهواز با اعلام آماده‌باش کامل، دوره‌های آموزشی جهت تقسیم کار میان نیرو‌های مناطق را آغاز کرده است همچنین با همکاری نزدیک و سازنده شهرداری اهواز، جلسات هماهنگی برای شناسایی نقاط بحرانی و آب‌گرفتگی برگزار می‌شود تا با همکاری ۲ مجموعه، مشکلات شهروندان در کمترین زمان ممکن مرتفع شود.

عبیداوی تاکید کرد: اگرچه دفع آب‌های سطحی از وظایف قانونی شهرداری‌ها محسوب می‌شود، اما به این معنی نیست که آب‌وفاضلاب اهواز هیچ دخل و تصرفی در کار نداشته باشد بلکه با هدف رفع مشکلات مردم، در کنار شهرداری برای مدیریت بهینه آب‌های سطحی تلاش خواهیم کرد.