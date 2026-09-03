اجرای ۱۸۱ طرح در فارس در قالب نشاندار کردن مالیات
مدیرکل امور مالیاتی فارس از اختصاص ۱۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای ۱۸۱ طرح در استان فارس در قالب طرح نشاندار کردن مالیات خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور مالیاتی فارس از اختصاص ۱۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای ۱۸۱ پروژه در استان فارس در قالب طرح "نشاندار کردن مالیات" خبر داد و گفت: تعداد پروژههای مشمول این طرح در استان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است .
حمیدرضا منتظری با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ گفت: امسال ۱۸۱ پروژه در استان فارس با اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال در فهرست پروژههای مشمول این طرح قرار گرفته است.
وی افزود: سال گذشته ۴۰ پروژه در استان فارس در قالب طرح نشاندار کردن مالیات معرفی شده بود که افزایش تعداد پروژهها در سال جاری، فرصت گستردهتری برای مشارکت مودیان در تأمین مالی طرحهای زیربنایی و توسعهای استان فراهم کرده است.
منتظری با بیان اینکه در این طرح مودیان مشمول میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان پروژههای تعیینشده انتخاب کنند، گفت: این رویکرد زمینه مشارکت مستقیم مودیان در توسعه زیرساختها را فراهم میکند و موجب میشود آنان آثار پرداخت مالیات خود را در اجرای پروژههای مورد نیاز جامعه مشاهده کنند.
مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به تنوع پروژههای پیشبینیشده در استان گفت: پروژههای طرح نشاندار کردن مالیات در فارس حوزههای مختلفی از جمله سلامت، آموزش، حملونقل، فرهنگ، عشایر و میراث فرهنگی را دربرمیگیرد.
وی افزود: تعمیر و تجهیز بیمارستانهای استان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، احداث باند دوم بزرگراه جهرم–لار–بندرعباس با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، تأمین آب شرب شیراز و اجرای خط انتقال آب از غرب شهر شیراز به جنوب شهر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان و احداث باند دوم محور شیراز–فیروزآباد–جم با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان از جمله پروژههای شاخص استان در این طرح هستند.