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مشاور اجرایی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: در فصل بودجهریزی، ظرفیتهای جدیدی برای تحول در کانونها و اردوگاهها ایجاد شده است که باید با همت استانها به فعلیت برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد قویدل در گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی استانهای سراسر کشور، با اشاره به موفقیتهای حاصل شده در تامین منابع مالی، افزود: با وجود محدودیتهای بودجهای در سال جاری، با پیگیریهای معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در فصل حساس بودجهریزی، شاهد جهش بسیار خوبی در اعتبارات تملک دارایی، بهویژه در بخش تعمیر و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فرهنگی تربیتی هستیم؛ به گونهای که اعتبارات کل معاونت نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.
مشاور اجرایی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تشریح فرآیندهای مالی و بودجهای، بر ضرورت درک مراحل قانونی تاکید کرد و افزود: فرایند بودجهریزی نیازمند پیگیریهای دقیق و بهموقع است. ابلاغ موافقتنامهها از سوی سازمان برنامه و بودجه و طی شدن مراحل خزانهداری کشور، فرآیندی تخصصی است که وزارت آموزش و پرورش برای تسریع در آن نهایت تلاش خود را به کار میگیرد. هدف ما امسال، شفافسازی حداکثری و توزیع عادلانه اعتبارات در استانهاست.
وی با اشاره به تدوین ۸ تا ۹ برنامه محوری در شورای برنامهریزی معاونت پرورشی، تصریح کرد: اعتبارات امسال در سرفصلهای مشخصی از جمله طرح همافزایی و شبکهسازی مربیان امور تربیتی و مشاوران توزیع میشود. بخشی از این اعتبارات به صورت برش استانی و بخشی در قالب دبیرخانهها و فعالیتهای مجتمعی تخصیص یافته است تا شاهد حداکثر بهرهوری در استانها باشیم.
مشاور اجرایی معاون پرورشی و فرهنگی، موضوع مشارکت بخش خصوصی و دولتی را یکی از فرصتهای طلایی پیشرو دانست و خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه آمادگی کامل خود را برای حمایت اعلام کرده است؛ از این رو از استانها میخواهم با همت مضاعف، در شناسایی سرمایهگذاران و فعالسازی این ظرفیتها پیشقدم شوند.
قویدل به دستاورد بزرگ وزارت آموزش و پرورش در اجرای «طرح نماد» اشاره کرد و گفت: غربالگری بیش از ۱۳ میلیون دانشآموز در طرح نماد، به عنوان یکی از نقاط قوت وزارت آموزش و پرورش توسط معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد تحسین قرار گرفت.
قویدل بر اهمیت تبیین و اطلاعرسانی دستاوردهای حوزه پرورشی تاکید کرد و از معاونان استانها خواست تا با جدیت و شفافیت، پیگیر حقوق و مطالبات قانونی استانها در چارچوبهای ابلاغی باشند.