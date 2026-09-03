

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: مسئولان قضایی خراسان جنوبی در میز خدمت جهادی به میزبانی روستای مرزی تجشک به ۱۵۰ نفر از اهالی مرزنشین، خدمات قضایی رایگان ارائه کردند.

عبداللهی افزود: کلینیک سیار مشاوره خانواده وحمایت‌های اجتماعی، ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌های خود، توزیع بسته‌های کمک معیشتی در بین نیازمندان و همچین لوازم التحریر در بین دانش آموزان از دیگر برنامه‌های این میز خدمت جهادی بود.

این برنامه جهادی همچنین زمینه اعطای مرخصی پایان حبس و آزادی ۱۰ نفر از زندانیان را فراهم کرد.