نمایشگاه الکامپ، فضایی برای عرصه محصولات دانش بنیان

جدیدترین ظرفیت‌های زیست بوم فناوری کشور در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ، از نمایش محصولات مجهز به فناوری اینترنت اشیاء تا راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که برای پاسخ به نیاز بخش‌های مختلف ارائه شده‌اند.