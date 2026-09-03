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نمایشگاه الکامپ، فضایی برای عرصه محصولات دانش بنیان

جدیدترین ظرفیت‌های زیست بوم فناوری کشور در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ، از نمایش محصولات مجهز به فناوری اینترنت اشیاء تا راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که برای پاسخ به نیاز بخش‌های مختلف ارائه شده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۱۵:۴۵
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برچسب ها: نمایشگاه الکامپ ، شرکت‌های دانش بنیان
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