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سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان نامنویسی در اولین دورة آزمون بسندگی زبان عربی (تَلمَع) در مهر سال ۱۴۰۵ میرساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای متقاضیانی که برای نامنویسی اقدام نکردهاند تا پایان روز یکشنبه ۱۵ شهریور نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به اطلاع متقاضیان نامنویسی در اولین دورة آزمون بسندگی زبان عربی (تَلمَع) در مهر سال ۱۴۰۵ میرساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۵/۰۶/۱۲) برای نامنویسی اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیه ثبتنام و مندرجات آن، به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
در ضمن متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.