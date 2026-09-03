به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در سالن بسکتبال فدراسیون جانبازان و توان یابان در حال برگزاری است.

مسابقات جهانی بسکتبال با ویلچر که حکم انتخابی پارالمپیک را هم دارد از ۱۸ تا ۲۸ شهریور ماه در کانادا برگزار می‌شود و تیم ملی ایران ۱۴ شهریور راهی این مسابقات خواهد شد.

تیم ایران که مقام سومی دوره قبل را در اختیار دارد در این مسابقات با تیم‌های کانادا، آلمان و مغرب همگروه است.