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آخرین اردوی تیم ملی بسکتبال ایران با ویلچر برای حضور در مسابقات جهانی در تهران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در سالن بسکتبال فدراسیون جانبازان و توان یابان در حال برگزاری است.
مسابقات جهانی بسکتبال با ویلچر که حکم انتخابی پارالمپیک را هم دارد از ۱۸ تا ۲۸ شهریور ماه در کانادا برگزار میشود و تیم ملی ایران ۱۴ شهریور راهی این مسابقات خواهد شد.
تیم ایران که مقام سومی دوره قبل را در اختیار دارد در این مسابقات با تیمهای کانادا، آلمان و مغرب همگروه است.