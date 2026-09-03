وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد، کاردار روسیه را در غیاب سفیر این کشور در انگلیس به دلیل حمله به فرودگاه لایپزیگ احضار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ شبکه تلویزیونی اسکای نیوز انگلیس دقایقی پیش اعلام کرد بریتانیا، کاردار روسیه را برای اعتراض به حمله پهپادی مملو از مواد منفجره به فرودگاه لایپزیگ/هاله در ماه اوت که آلمان آن را به روسیه نسبت می‌دهد، احضار کرد. بریتانیا همبستگی کامل خود را با آلمان اعلام و بر حمایت بی‌دریغ خود از اوکراین مجدداً تأیید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه انگلیس گفت: بریتانیا در پی حمله‌ی بی‌ملاحظه و فاحش روسیه به فرودگاه لایپزیگ، با آلمان کاملاً ابراز همبستگی می‌کند.

وی افزود: تلاش‌های روسیه برای تضعیف عزم متحدان اوکراین بی‌نتیجه بوده است. این جدیدترین مورد از الگوی آشکار تلاش‌های دولت روسیه برای تضعیف امنیت جمعی ما است و به همین دلیل است که امروز کاردار روسیه را احضار کرده‌ایم تا این حمله را با شدیدترین لحن محکوم کنیم."

اتحادیه اروپا نیز دیروز اعلام کرد پس از حمله پهپادی به آلمان، نمایندگان روسیه را احضار و تحریم‌ها را بررسی کرد. نمایندگان کشور‌های اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با یکدیگر دیدار و درباره تحریم‌های جدید علیه روسیه گفت‌و‌گو کردند. حادثه مربوط به یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ، نگرانی‌ها در مورد یک کارزار خرابکاری را که اتحادیه اروپا و ناتو آن را تلاشی از سوی روسیه برای بی‌ثبات کردن حامیان اوکراین می‌دانند، افزایش داده است.

کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست وزرای خارجه این اتحادیه در ایرلند گفت: واضح است که این حادثه تمام نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. پرسش این است که در این مورد چه باید کرد؟ کالاس گفت که اتحادیه اروپا نماینده روسیه را احضار کرده است و کشور‌های عضو نیز همین کار را انجام می‌دهند.

کالاس افزود: وزرای امور خارجه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که به کار بر روی پیشنهادی برای اعمال تحریم‌ها علیه ۱۶۰۰ فرد و نهاد مرتبط با صنایع نظامی روسیه ادامه دهند، به این امید که ماه آینده آن‌ها را تصویب کنند.

آلمان مسکو را به خاطر حادثه لایپزیگ در روز سه‌شنبه مقصر دانست و اعلام کرد که کنسولگری روسیه را تعطیل و قرارداد ساخت یک مرکز فرهنگی در برلین را لغو می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعداً در اظهاراتی تلویزیونی این اقدامات را اشتباهی دیگر و یک اشتباه جدی خواند و گفت که به‌وضوح خلاف منافع مردم آلمان است.

بحث درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا باید حدود دویست میلیارد یورو (۲۳۵ میلیارد دلار) از سرمایه گذاری مسدود شده روسیه را به کار گیرد، دوباره مطرح شده است.