عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان در مساحتی بالغ بر ۴۷۵ هکتار آغاز شد؛ طرحی راهبردی که با دسترسی به شبکه ریلی، آزادراه‌ها و اتصال به ۱۲ استان کشور، نقشی کلیدی در تکمیل زنجیره تولید، صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی ایفا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای قزوین، در قالب رویداد ملی «ایران جان»، جزئیات و آخرین وضعیت احداث و راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان تاکستان تشریح شد؛ پروژه‌ای که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (سال ۱۳۹۹)، تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نهایت تصویب هیئت وزیران در سال ۱۴۰۳، وارد فاز عملیاتی شده است.

استان قزوین با دارا بودن بیش از ۴ هزار واحد تولیدی فعال و ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی، از قطب‌های مهم صنعت کشور به شمار می‌رود. راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان با مساحت ۴۷۵ هکتار—که فاز نخست آن در ۲۹۰ هکتار اجرایی شده—فرصتی کم‌نظیر برای تقویت چرخه صادرات و افزایش ارزش‌افزوده تولیدات این استان فراهم می‌کند.