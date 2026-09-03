محمد پارسا صفایی مهنه در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی شنا به میزبانی اصفهان، رکورد ۱۰۰ متر کرال پشت را بهبود بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در جریان مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی شنا در مسافت کوتاه، محمد پارسا صفایی مهنه در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت با ثبت زمان ۵۳ ثانیه و ۷۳ صدم ثانیه، رکورد این ماده را بهبود بخشید.

رکورد پیشین ۱۰۰ متر کرال پشت با زمان ۵۳ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه در اختیار هومر عباسی بود که با ثبت زمان جدید، دو صدم ثانیه ارتقا یافت.

مسابقات انتخابی تیم ملی مسافت کوتاه طی روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه در دو مرحله مقدماتی و نهایی، به میزبانی هیأت ورزش‌های آبی استان اصفهان و در شهرستان مبارکه برگزار می‌شود.

رقابت‌های این دوره با حضور شناگران در مواد مختلف پیگیری خواهد شد و نتایج ثبت‌شده در فرآیند انتخاب اعضای تیم ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.