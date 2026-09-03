به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار زارع کمالی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی تأکید کرد: بسیج سازندگی یک فرهنگ و تفکر مبتنی بر پذیرفتن مسئولیت و تلاش برای رفع مسائل مردم با رویکرد جهاد خدمت‌رسانی، امیدآفرینی و جهاد تبیین است.

او افزود: بیش از ۲ هزار گروه جهادی در استان همدان در عرصه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و این گروه‌ها در قالب رزمایش فاطمی شش، ظرفیت‌های جهادی خود را در خدمت‌رسانی به مردم به کار خواهند گرفت.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان تصریح کرد: این رزمایش از ۱۲ تا ۲۲ شهریورماه در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود و جهادگران در عرصه‌های گوناگون، فعالیت‌های خدمت‌رسانی خود را به نمایش خواهند گذاشت.