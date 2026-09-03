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سپهر اعتمادپور، ملیپوش اسکواش ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات بِفیت اکو مقابل نماینده پاکستان به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سپهر اعتمادپور در دور نخست این رقابتها به مصاف «کلیمالله شعیب» از پاکستان رفت و در دیداری چهار گیمه با نتیجه ۳ بر یک به برتری دست یافت.
ملیپوش اسکواش ایران گیم نخست را با نتیجه ۱۱ بر ۹ به سود خود به پایان رساند، اما در گیم دوم ۱۱ بر ۶ شکست خورد. اعتمادپور در گیمهای سوم و چهارم نیز با نتایج مشابه ۱۱ بر ۶ به پیروزی رسید تا در مجموع حریف پاکستانی خود را ۳ بر یک شکست دهد.
اعتمادپور با این پیروزی، پنجشنبه ۱۲ شهریور از ساعت ۱۵ به وقت ازبکستان در مرحله بعد به مصاف طیب اسلم، ملیپوش پاکستان، خواهد رفت.
این دیدار در حالی برگزار میشود که اعتمادپور و طیب اسلم سال گذشته نیز در دیدار نهایی مسابقات بِفیت اکو برابر یکدیگر قرار گرفتند و در پایان، نماینده ایران با پذیرش شکست به عنوان نایبقهرمانی دست یافت.
ملیپوش اسکواش ایران در این دوره از رقابتها در تلاش است با عبور از رقبای خود، عملکرد سال گذشته را ارتقا داده و برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات بِفیت اکو به رقابت بپردازد