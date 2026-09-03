به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر، در نشست شورای آموزش و پرورش استان با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر، از جمله دانش‌آموز شهید بحرانی از شهرستان دیر و سایر شهدای تجاوز اخیر آمریکا اظهار داشت: آنچه به شهید رئیسعلی دلواری و یارانش در برابر قدرت نظامی استعمار، توان می‌بخشید، ایمان، غیرت، شجاعت و باور عمیق به دفاع از وطن بود.

وی افزود: مقاومت مردم جنوب در برابر نیرو‌های انگلیسی، به یکی از ماندگارترین جلوه‌های استعمارستیزی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شده است.

استاندار بوشهر با پیوند دادن آموزه‌های تاریخی به مأموریت نظام تعلیم و تربیت گفت: وظیفه ما این است که این تاریخ را صرفاً به عنوان واقعه‌ای مربوط به گذشته روایت نکنیم، بلکه درس‌ها و پیام‌های آن را برای نسل امروز و فردای ایران تبیین کنیم.

زارع تأکید کرد: اگر می‌خواهیم جوان ایرانی در عرصه‌های علم، فناوری، اقتصاد و فرهنگ عزتمند باشد، باید روحیه خودباوری، مسئولیت‌پذیری و هویت ملی را از دوران مدرسه در او تقویت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی آموزش و پرورش بیان کرد: ۱۲ شهریور با مأموریت آموزش و پرورش پیوند می‌خورد؛ ما باید از تاریخ برای ساختن آینده استفاده کنیم. رئیس‌علی دلواری متعلق به گذشته نیست، بلکه متعلق به آینده ایران است.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از تلاش‌های فرهنگیان استان، بر ضرورت فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان بوشهری تأکید کرد و افزود: سرمایه اصلی استان، نسل آینده است و هر میزان در آموزش و تربیت این نسل سرمایه‌گذاری کنیم، در واقع برای آینده بوشهر و ایران سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به‌ویژه در زمینه بازگشایی مدارس در شهر‌ها و روستا‌های استان بوشهر شد.

استاندار بوشهر در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تأمین نیروی انسانی و حل چالش‌های موجود، با ابراز رضایت از برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش و مدیران شهرستان‌ها و مناطق گفت: تأکید ما بر این است که از ابتدای ماه مهر، هیچ کلاسی در استان بدون معلم باقی نماند.