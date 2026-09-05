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مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: ایران در میان تنها ۶ کشور جهان با روند افزایشی شدت مصرف انرژی قرار دارد و باید حساسیت نسبت به مصرف حاملهای انرژی در بخش خانگی افزایش یابد.
سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، با اشاره به مصرف انرژی در کشور گفت: در حالی که بحث کمبود گاز و برق در روزهای سرد و گرم سال بالا میگیرد، بررسیها نشان میدهد، شدت مصرف انرژی در کشور، ما را در ردیف نخست مصرفکنندگان پرمصرف جهان قرار داده است.
وی افزود: همه اقدامات در زمینه صادرات و واردات گاز در حال انجام است، اما بازار منطقهای با دو چالشِ محدودیت عرضه و قیمتهای سنگین مواجه است. با توجه به شکاف عمیق میان قیمتهای جهانی و نرخ یارانهای قبوض در کشور، واردات گاز برای مصرف کننده خانگی، از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست.
مدیرعامل شرکت ملی گاز بیان کرد: چالش بزرگتر، در داخل خانهها و ساختمانها نهفته است. طبق یک پژوهش معتبر بینالمللی، که به مدت ۲۰ سال بر روی ۱۷۰ کشور انجام شده، ایران در وضعیت نگرانکنندهای از شدت مصرف انرژی قرار دارد. طبق این گزارش، ایران در کنار تنها پنج کشور دیگر در جهان، در رتبه اول یا دومِ لیست کشورهایی است که با روند افزایشیِ شدت مصرف انرژی روبرو هستند. این یعنی ما نسبت به مصرف حاملهای انرژی حساسیت کافی نداریم.
توکلی تصریح کرد: بخش بزرگی از این بحران، ریشه در زیرساختها دارد. برای مثال، وجود نزدیک به ۲۱ میلیون بخاری با بازدهی بسیار پایین در کشور، یکی از عوامل اصلی هدررفت انرژی است؛ در حالی که تاکنون تنها ۱۶۰ هزار دستگاه از این تجهیزات با مدلهای پربازده جایگزین شده است. آمارها نشان میدهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد از امکان کاهش مصرف انرژی، در اصلاح زیرساختهای مصرف و نوسازی تجهیزات نهفته است.