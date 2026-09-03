شرکت‌کنندگان در مسابقه میدان یار در ۴ محور نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مسابقه میدان یار با هدف ارتقای آمادگی، مهارت و همدلی شرکت‌کنندگان در ۴ محور نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای در شهرستان نور برگزار شد.

سرهنگ علی‌اکبر اکبری فرمانده سپاه ناحیه نور گفت: این رویداد با هدف افزایش آمادگی و مهارت افراد برای حضور مؤثر در شرایط حساس و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری برگزار شده است.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این مسابقه در ۴ محور فضای مجازی و فرهنگ، امداد و بهداشت، باز و بست سلاح و مهارت‌های نظامی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه نور با اشاره به اهمیت آموزش‌های امدادی گفت: یکی از اهداف این بخش، آموزش مهارت‌های امداد و نجات است تا افراد بتوانند در مواقع ضروری برای نجات جان مردم و کمک به آسیب‌دیدگان اقدام کنند.

سرهنگ اکبری افزود: بخش مهمی از تقابل دشمنان در عرصه رسانه و فضای مجازی دنبال می‌شود و تولید محتوای مناسب، روایت صحیح و افزایش سواد رسانه‌ای از ابزارهای مهم برای مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن است.

وی ادامه داد: در بخش فرهنگی و رسانه‌ای مسابقه میدان یار، برنامه‌هایی از جمله سرود، رجزخوانی و تولید محتوای رسانه‌ای با هدف تقویت روحیه و انتقال پیام مقاومت اجرا شده است.

فرمانده سپاه ناحیه نور گفت: در بخش مهارت‌های نظامی نیز شرکت‌کنندگان در رشته‌هایی همچون باز و بست سلاح و تیراندازی توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

سرهنگ اکبری افزود: مسابقه میدان یار از سطح شهرستان آغاز می‌شود و برگزیدگان به مراحل استانی و کشوری راه پیدا می‌کنند.

وی هدف اصلی این رقابت را افزایش آمادگی و مهارت برای حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف و همراهی با ظرفیت‌های دفاعی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی کشور عنوان کرد.