رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان عسلویه گفت: با هدف تقویت زنجیره تأمین صنایع منطقه و اشتغال‌زایی برای نیروی کار متخصص محلی، واحد تولیدی لباس‌های صنعتی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امین نیکنام بیان کرد: این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی ساخته شده است.

وی اظهار داشت: این مجموعه با زیربنای مجموع ۶۰۰ مترمربع، شامل ۲۰۰ مترمربع فضای کارگاهی و ۴۰۰ مترمربع فضای اداری و فروش فعالیت می‌کند.

وی تأکید کرد که هدف اصلی از راه‌اندازی این واحد، تأمین نیاز صنایع منطقه به البسه صنعتی با کیفیت و استاندارد‌های لازم است.

رئیس اداره صنعت و معدن عسلویه افزود: با بهره‌برداری از این واحد، ۴۰ فرصت شغلی جدید ایجاد شده است که نکته حائز اهمیت در آن، جذب ۱۰۰ درصدی نیرو‌های بومی از میان اهالی شهرستان عسلویه است که این امر گامی مؤثر برای کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد محلی است.