به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ داریوش انصاری گفت: ماموران انتظامی خرامه هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع، کشف و راننده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی خرامه بیان کرد: طرح برخورد با قاچاق در دستور کار پلیس می‌باشد و افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا نمایند با برخورد قاطع پلیس رو‌به‌رو می‌شوند.