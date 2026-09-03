مدیر درمان تامین اجتماعى آذربایجان شرقى از نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های سنگ‌شکن و آنژیوگرافی در بیمارستان عالی نسب تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سیدان گفت:دستگاه سنگ‌شکن برون‌اندامی استیشنری تمام دیجیتال و هوشمند برای اولین بار در کشور در بیمارستان استاد عالی نسب تبریز نصب و راه‌اندازی شد همچنین دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته پس از نصب و راه‌اندازی، انجام تست‌های فنی و کنترل کیفی به طور رسمی آماده ارائه خدمات در بخش آنژیوگرافی این بیمارستان است.

وی افزود:از ویژگی‌های بارز دستگاه سنگ‌شکن برون‌اندامی استیشنری تمام دیجیتال و هوشمند قابلیت موقعیت‌یابی خودکار محل قرارگیری سنگ، قدرت خردکنندگی بالا و تمرکز دقیق روی سنگ، بهره‌مندی از هوش مصنوعی (AI) در موقعیت‌یابی و تخریب سنگ، تکنولوژی منحصر‌به‌فرد فوکوس دوگانه و امکان استفاده از دو فوکوس متفاوت برای سنگ‌های با ابعاد کوچک و بزرگ، سیستم مکان‌یابی Inline و بهره‌مندی از سیستم تصویربرداری و موقعیت‌یابی تمام دیجیتال برای تشخیص دقیق محل قرارگیری سنگ است.

سیدان اظهار داشت:همچنین دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته که پس از نصب و راه‌اندازی، انجام تست‌های فنی و کنترل کیفی به طور رسمی آماده ارائه خدمات در بخش آنژیوگرافی بیمارستان استاد عالی نسب تبریز شده است از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های آنژیوگرافی دنیا محسوب می‌شود.

وی گفت:این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تصویربرداری از جمله پیکربندی سقفی، امکان مانور بسیار بالایی را جهت دسترسی و راحتی انجام پروسیجر مورد نظر برای پزشک فراهم می‌کند. همچنین استفاده از دتکتور پیشرفته دیجیتال ۲۰ اینچی امکان تصویربرداری با وضوح بسیار بالا را فراهم کرده و تصاویر با وضوح بسیار بالای ۳ D و ۴ D را ایجاد می‌کند.

مدیر درمان تامین اجتماعى آذربایجان شرقى گفت:استفاده از تکنولوژی پیشرفته کاهش دوز اشعه ایکس نیز موجب کاهش بسیار زیاد دوز اشعه ایکس دستگاه و در نتیجه کاهش چشمگیر دوز اشعه ایکس دریافتی بیمار می‌شود.

وی افزود:این دستگاه جزو معدود دستگاه‌های آنژیوگرافی پیشرفته کشور بوده که در مداخلات قلبی و عروقی و مداخلات مغزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گفتنی است راه‌اندازی این دو دستگاه پیشرفته گامی موثر در توسعه خدمات فوق تخصصی و ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی بیماران به خدمات پیشرفته پزشکی در حوزه مربوطه در بیمارستان استاد عالی نسب تبریز است.