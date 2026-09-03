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کارآگاهان پلیس آگاهی استان مرکزی با انجام بررسیهای علمی و تخصصی، ۲۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را در اراک شناسایی و کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین پلیس آگاهی استان مرکزی از کشف ۲۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در عملیاتهای تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.
سرهنگ محمد داودی گفت: در پی افزایش سرقت وسایل نقلیه و تلاش سارقان برای مخدوش کردن شمارهها و ارکان اصلی وسایل نقلیه به منظور جلوگیری از شناسایی آنها، رسیدگی ویژه به این موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با استفاده از روشهای علمی و تخصصی و بررسی دقیق موتورسیکلتهای موجود در پارکینگها و نقاط مختلف شهرستان و سطح شهر، موفق شدند ۲۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را شناسایی و کشف کنند.
جانشین پلیس آگاهی استان مرکزی با بیان اینکه موتورسیکلتهای کشفشده پس از انجام مراحل قانونی به مالکان آنها تحویل میشود، افزود: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقان این وسایل نقلیه همچنان ادامه دارد.
سرهنگ داودی از شهروندان خواست با تجهیز وسایل نقلیه خود به تجهیزات و سامانههای پیشگیری از سرقت، زمینه سوءاستفاده سارقان را کاهش دهند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند