به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین پلیس آگاهی استان مرکزی از کشف ۲۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در عملیات‌های تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.

سرهنگ محمد داودی گفت: در پی افزایش سرقت وسایل نقلیه و تلاش سارقان برای مخدوش کردن شماره‌ها و ارکان اصلی وسایل نقلیه به منظور جلوگیری از شناسایی آنها، رسیدگی ویژه به این موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با استفاده از روش‌های علمی و تخصصی و بررسی دقیق موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ‌ها و نقاط مختلف شهرستان و سطح شهر، موفق شدند ۲۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را شناسایی و کشف کنند.

جانشین پلیس آگاهی استان مرکزی با بیان اینکه موتورسیکلت‌های کشف‌شده پس از انجام مراحل قانونی به مالکان آنها تحویل می‌شود، افزود: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقان این وسایل نقلیه همچنان ادامه دارد.

سرهنگ داودی از شهروندان خواست با تجهیز وسایل نقلیه خود به تجهیزات و سامانه‌های پیشگیری از سرقت، زمینه سوءاستفاده سارقان را کاهش دهند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند