به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اصغر کشوریان گفت: با هدف شتاب‌بخشی به تکمیل این محور مواصلاتی، عملیات روسازی و تکمیل ابنیه فنی با جدیت دنبال می‌شود.

وی اظهار داشت: این طرح به طول ۱۵.۲ کیلومتر یکی از محور‌های مهم و راهبردی در شبکه حمل و نقل استان بوشهر محسوب می‌شود که تکمیل آن نقش بسزایی در ارتقای ایمنی تردد و کاهش ترافیک جاده‌ای در این نوار ساحلی خواهد داشت.

کشوریان افزود: هم‌اکنون طرح با پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصد در دست اجراست و تمرکز اصلی تیم‌های عملیاتی بر روی مراحل روسازی و اتمام ابنیه فنی قرار دارد تا شرایط لازم برای بهره‌برداری از این بخش از مسیر فراهم شود.