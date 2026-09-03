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مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از پیشرفت ۷۷ درصدی قطعه سوم باند دوم محور ساحلی بوشهر- شیف- گناوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اصغر کشوریان گفت: با هدف شتاببخشی به تکمیل این محور مواصلاتی، عملیات روسازی و تکمیل ابنیه فنی با جدیت دنبال میشود.
وی اظهار داشت: این طرح به طول ۱۵.۲ کیلومتر یکی از محورهای مهم و راهبردی در شبکه حمل و نقل استان بوشهر محسوب میشود که تکمیل آن نقش بسزایی در ارتقای ایمنی تردد و کاهش ترافیک جادهای در این نوار ساحلی خواهد داشت.
کشوریان افزود: هماکنون طرح با پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصد در دست اجراست و تمرکز اصلی تیمهای عملیاتی بر روی مراحل روسازی و اتمام ابنیه فنی قرار دارد تا شرایط لازم برای بهرهبرداری از این بخش از مسیر فراهم شود.