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تاکید رئیس جمهور بر عملیاتی شدن سریع طرح ثبت مبنا

تاکید رئیس جمهور بر عملیاتی شدن سریع طرح ثبت مبنا، طرحی برای گذر از روش‌های سنتی سرشماریکه اطلاعات از طریق پرسشنامه و استفاده از نیروی انسانی جمع آوری می‌شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۱۵:۳۱
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برچسب ها: سرشماری ، رئیس جمهور ، پزشکیان
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