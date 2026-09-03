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مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای مظلوم مراسم عروسی کوهستک که در حمله رژیم جنایتکار آمریکا به شهادت رسیدند امروز پنجشنبه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مراسم تشییع شهدای بندر کوهستک ساعت ۱۶ از بلوار ورودی شهر بندرکوهستک تا گلزار شهدای این شهر برگزار شد.
در این مراسم مردم ولایتمدار و شهیدپرور اهل سنت و شیعه شهرستان سیریک با حضور باشکوه خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
در حمله شامگاه سه شنبه دهم شهریور ارتش تروریستی آمریکا به بندر کوهستک سیریک ۵ تن شهید و ۶۸ تن دیگر مجروح شدند.
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