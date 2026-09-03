به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مراسم تشییع شهدای بندر کوهستک ساعت ۱۶ از بلوار ورودی شهر بندرکوهستک تا گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

در این مراسم مردم ولایتمدار و شهیدپرور اهل سنت و شیعه شهرستان سیریک با حضور باشکوه خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

در حمله شامگاه سه شنبه دهم شهریور ارتش تروریستی آمریکا به بندر کوهستک سیریک ۵ تن شهید و ۶۸ تن دیگر مجروح شدند.

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