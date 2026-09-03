به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ حسن امجدیان گفت: در راستای برخورد با سوداگران مواد مخدر و روان گردان، ماموران با اقدامات فنی موفق به توقیف یک سواری پژو شدند.

او افزود: ماموران با اقدامات فنی و پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از سواری پژو و یک منزل مسکونی ۵ هزار و ۴۰۰ عدد انواع قرص‌های روان گردان متادون و ترامادول را کشف و دو متهم را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با اشاره به اینکه فروش قرص‌های روان گردان با هدف ضربه زدن به بنیان خانواده‌ها صورت می‌گیرد، بیان کرد: پلیس در برخورد با اینگونه جرائم با قاطعیت وارد عمل می‌شود و با عاملین پخش و فروش مواد مخدر به شدت برخورد خواهد کرد.