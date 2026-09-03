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تیم طنابکشی ایران در دیدار نهایی بازیهای جهانی عشایر در قرقیزستان، مقابل تیم قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و نایب قهرمان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم طنابکشی ایران امروز (پنجشنبه) در دیدار پایانی بازیهای جهانی عشایر در قرقیزستان، مقابل قزاقستان ۲ بر صفر شکست خورد.
با این نتیجه، نمایندگان طناب کشی چهار نفره کشورمان به نشان نقره و عنوان نایبقهرمانی این رقابتها دست یافتند.
ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر از نهم تا پانزدهم شهریور ماه در قرقیزستان در حال برگزاری است.