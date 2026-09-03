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مرحله استانی چهل و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم (بخش آوایی) با حضور ۱۰۰ شرکتکننده در بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اظهار داشت: مرحله استانی بخش آوایی مسابقات قرآن کریم در رشتههای حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت، ترتیل، اذان و دعاخوانی در دو بخش برادران و خواهران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا اسماعیلپور با اشاره به مسیر راهیابی متسابقین به این مرحله افزود: شرکتکنندگان این دوره پس از موفقیت در مرحله شهرستانی به مرحله استانی راه یافتهاند که از این تعداد ۶۶ نفر را برادران و ۳۴ نفر را خواهران تشکیل میدهند.
وی در خصوص رده سنی شرکتکنندگان بیان کرد: داوطلبان در ردههای سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال تا ۶۰ سال در این دوره از رقابتها به تنافس پرداختند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با بیان اینکه این مسابقات در قالب یک روز برگزار گردید، یادآور شد: ۱۲ داور اصلی و ۲ ناظر از سوی سازمان اوقاف و امورخیریه داوری و نظارت مسابقات را برعهده دارند.