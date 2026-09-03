به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ رسول ایزدپناه گفت: ماموران پاسگاه انتظامی کناره با اقدامات فنی از دپو و خیره سازی زغال در یکی از انبار‌های حوزه استحفاظی مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل دپو اعزام شدند و از انبار مذکور، ۲ تن و ۹۰۰ کیلوگرم زغال فاقد مجوز کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی مرودشت با بیان اینکه برابر نظریه کارشناسان، ارزش زغال‌های کشف شده، ۹ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص یک نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.