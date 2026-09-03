رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت : قرآن باید در زندگی مردم جاری و به حل مسائل جامعه منجر شود.

قرآن باید در زندگی مردم جاری و به حل مسائل جامعه منجر شود

قرآن باید در زندگی مردم جاری و به حل مسائل جامعه منجر شود



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی خراسان جنوبی گفت: آنچه موجب اثرگذاری واقعی می‌شود، حضور قرآن در میدان و پیوند آن با زندگی مردم است که فعالیت‌های جهادی فعالان قرآنی نمونه‌ای از این رویکرد است.

حجت‌الاسلام و المسلمین قمی، امیدآفرینی را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جهاد دانست و افزود: بخشی از امیدآفرینی با شناخت وعده‌های الهی و نظام حاکم بر عالم در قرآن شکل می‌گیرد و بخش دیگر آن، خدمات و تلاش‌هایی است که برای حل مشکلات مردم انجام می‌شود و باید به‌ درستی برای جامعه روایت شود.

استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: امروز تولید محتوای قرآنی و برنامه‌هایی همچون زندگی با آیه‌ها، از اقدامات ارزشمند در زمینه ترویج فرهنگ قرآن است و خراسان جنوبی در اجرای این برنامه‌ها از استان‌های موفق کشور بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی و امام جمعه فردوس هم خواستار همکاری همه‌ی دستگاه‌های اجرایی و مردم برای ترویج فعالیت‌های قرآنی در استان شدند.