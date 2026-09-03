تیم ملی پیکلبال مردان و بانوان ایران به کار خود در رقابت‌های جهانی ویتنام پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی پیکلبال کشورمان که در نخستین تجربه جهانی خود در جام جهانی ویتنام به میدان رفته بود امروز در اولین مسابقه خود به مصاف بولیوی رفت و با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید. تیم ملی ایران در دومین بازی خود رو در روی ساموا قرار گرفت که این دیدار را با نتیجه ۴ بر ۲ واگذار کرد تا کار برای صعود ملی‌پوشان کشورمان سخت شود.

تیم ملی پیکلبال ایران در سومین بازی و در دیداری حساس به مصاف آمریکا، قهرمان دوره گذشته این رقابت‌ها رفت که این بازی را ۶ بر صفر واگذار کرد، با توجه به شکست بولیوی برابر ساموا، ایران شانس صعود را از دست داد تا در اولین تجربه جهانی خود یک پیروزی و دو شکست را در کارنامه ثبت کند.

امیر جدیدی‌فر، انوشا شاهقلی (تهران)، مسعود پیروزی، روزبه فرجی (گلستان)، دانیال حاجیوند، رادین فهیمی (البرز) در تیم مردان و هانیه هویدا (یزد)، مدیا مسگری (تهران)، نگار سعیدی (گلستان) و زهرا خوش‌خو (فارس) تیم زنان کشورمان را در این مسابقات تشکیل دادند.

همچنین مهدی حسین‌قلی‌پور (هیات رئیسه فدراسیون)، محمدرضا صافی (سرپرست)، مهدی لیاقت (سرمربی) و مسعود کارخانه (مربی بدنساز) این تیم را همراهی کردند.