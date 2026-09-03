جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف ۵۳ کیلو و ۷۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و دستگیری یک قاچاقچی در روستای اورین شهرستان بهارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران و بهارستان با همکاری پلیس کرمانشاه، پس از شناسایی محل فعالیت متهم و هماهنگی قضایی، وی را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از منزل این فرد، ۱۱ بسته شیشه به وزن بیش از ۵۳ کیلوگرم که در آشپزخانه جاسازی شده بود، کشف و متهم برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.