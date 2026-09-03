به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی داراب گفت: با تلاش مامورین پلیس، باند اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه در این شهرستان منهدم شد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی افزود : در پی رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته بر روی یک باند توزیع موادمخدر صنعتی در شهرستان داراب ، مامورین دایره تجسس کلانتری 12 این فرماندهی موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای این باند در یکی از محلات شدند.

او ادامه داد: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضایی به مخفیگاه این سوادگران مرگ اعزام و در یک اقدام منسجم و غافلگیرانه دو نفر از اعضای این باند را دستگیر و 650 گرم موادمخدر شیشه در بسته های آماده فروش و دیگر ابزار بسته بندی را کشف کردند.

سرهنگ هاشمی با بیان اینکه متهمین برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند افزود: پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر بدون اغماض و با جدیت با سوداگران مرگ مبارزه می‌کند.