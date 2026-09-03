رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه هوش مصنوعی گفت: برای جلوگیری از افزایش فاصله کشور با کشورهای پیشرو، باید ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته به یکدیگر متصل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، توسعه هوش مصنوعی را از اولویت‌های مهم کشور عنوان کرد و گفت: اگر در حوزه هوش مصنوعی با سرعت و جدیت لازم حرکت نکنیم، فاصله کشور با کشور‌های پیشرو افزایش خواهد یافت؛ از این رو باید ظرفیت‌های دانشگاهی، شرکت‌های فناور، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته در این مسیر به یکدیگر متصل شوند.

اسدی ادامه داد: در زنجیره ارزش فناوری، استادان، دانشجویان، متخصصان، شرکت‌ها، استارت‌آپ‌ها و تیم‌های فناور هر یک نقش مهمی دارند و تقویت ارتباط میان این بخش‌ها می‌تواند به شکل‌گیری محصولات و کسب‌وکار‌های جدید و در نهایت حل مسائل کشور منجر شود.

حمایت از شرکت‌های فناور فراتر از تسهیلات مالی است

وی با تأکید بر اینکه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: شرکت‌های فناور در مسیر رشد خود به خدمات تخصصی در حوزه‌های کسب‌وکار، مالی، حقوقی، معاملاتی، بازاریابی و تجاری‌سازی نیاز دارند و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تلاش کرده است این خدمات را در قالب یک منظومه حمایتی در اختیار شرکت‌ها قرار دهد.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بخش خصوصی ایجاد شده و از این طریق بخشی از تسهیلات و تضامین مورد نیاز شرکت‌های فناور تأمین می‌شود. همچنین کلینیک مشاوره و اداره تجاری‌سازی پارک نیز برای رفع چالش‌های تخصصی و تسهیل ورود محصولات و خدمات فناورانه به بازار فعالیت می‌کنند.

توسعه مراکز نوآوری در دانشکده‌های دانشگاه تهران

اسدی با اشاره به برنامه پارک برای توسعه مراکز نوآوری و کارآفرینی در دانشکده‌های دانشگاه تهران گفت: هدف این است که فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه به بطن دانشکده‌ها نزدیک شود تا دانشجویان بتوانند در کنار تحصیل و پژوهش، تجربه فعالیت فناورانه و راه‌اندازی کسب‌وکار را نیز به دست آورند.

وی افزود: در همین راستا، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه‌اندازی «مدرسه استارت‌آپی» را دنبال می‌کند تا دانشجویان و فارغ‌التحصیلان علاوه بر دانش تخصصی، مهارت‌های لازم برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار را نیز فرا بگیرند.

ناحیه نوآوری دانشگاه تهران؛ ظرفیت جدید برای پیوند دانشگاه و صنعت

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به تصویب ناحیه نوآوری دانشگاه تهران گفت: ناحیه نوآوری دانشگاه تهران با وسعت حدود ۸۰۰ هکتار، ظرفیت جدیدی برای توسعه ارتباط میان دانشگاه، صنعت، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌کند.

اسدی تصریح کرد: هدف این است که بخش خصوصی حتی در صورت مستقر نبودن در دانشگاه یا پارک، بتواند در محدوده ناحیه نوآوری در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه و سایر بازیگران زیست‌بوم فناوری و نوآوری نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در حوزه فناوری خاطرنشان کرد: ایجاد مسیر‌های مؤثر برای ورود سرمایه به زیست‌بوم فناوری، یکی از الزامات توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تقویت این روند استفاده کرد.

حضور شرکت‌های فناور پارک در الکامپ

اسدی همچنین با اشاره به حضور شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در بیست‌ونهمین نمایشگاه الکامپ اظهار کرد: امسال زمینه حضور حدود ۱۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان پارک در این نمایشگاه فراهم شده است تا محصولات و خدمات خود را به سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و متقاضیان فناوری معرفی کنند.

وی افزود: حضور در نمایشگاه‌های تخصصی می‌تواند به ایجاد ارتباط با مشتریان، شناسایی نیاز‌های بازار، توسعه همکاری‌های تجاری و تسهیل فرآیند تجاری‌سازی دستاورد‌های فناورانه کمک کند.

در‌های پارک به روی صاحبان ایده باز است

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت امید و نقش‌آفرینی نسل جوان گفت: باید از ظرفیت دانشجویان، جوانان، نخبگان و متخصصان برای ساختن آینده کشور استفاده کنیم و مسیر تبدیل ایده به محصول و کسب‌وکار را برای آنها هموار سازیم.

اسدی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۱ اعلام کرده‌ام که در‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به روی صاحبان ایده باز است و تلاش می‌کنیم ایده‌های نوآورانه را به محصول و خدمات قابل ارائه در بازار تبدیل کنیم.

وی تأکید کرد: توسعه نواحی نوآوری و تقویت پارک‌های علم و فناوری می‌تواند مسیر جدیدی برای حضور هم‌زمان دانشگاه، دولت، صنعت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فرآیند تولید، توسعه و تجاری‌سازی فناوری ایجاد کند و زمینه‌ساز نقش‌آفرینی مؤثرتر نسل جوان در آینده اقتصاد کشور باشد.