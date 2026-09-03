سرپرست فرمانداری شادگان گفت: آیین شکرانه برداشت خرما با محوریت پیوند کشاورزی، صنعت و گردشگری در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری مفرد در آیین رونمایی از پوستر آیین شکرانه برداشت خرما در شادگان اظهار داشت: این آیین با محوریت پیوند کشاورزی، صنعت و گردشگری برای توسعه پایدار جنوب، در این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: آیین شکرانه برداشت خرما می‌تواند به یک رویداد مهم فرهنگی، اقتصادی و گردشگری برای شهرستان تبدیل شود و امیدواریم با برنامه ریزی مناسب، در سال‌های آینده نیز شاهد ارتقای این رویداد و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های شهرستان شادگان در سطح استان و کشور باشیم.

گفتنی است: آیین شکرانه برداشت خرما روز ۲۹ مهرماه امسال در شهرستان شادگان برگزار خواهد شد.